Москва, , 00:17 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова вызвала на дебаты оппозиционного блогера Алексея Навального, и тот согласился. Переписка имела место в социальной сети Facebook 30 апреля.

Навальный в очередном своем стриме на видеохостинге YouTube прокомментировал неоднозначное высказывание Захаровой в одном из недавних интервью. Там Захарова прогнозировала, что после пандемии туризм изменится и малообеспеченные люди не будут летать в туристические поездки на самолетах. Также официальный представитель МИД России считает, что людям, обремененным долгами, в том числе и ипотекой, вообще не следует куда-либо ездить отдыхать, пока они не разберутся с обременениями. Из высказываний Захаровой можно сделать вывод о том, что ей не очень импонирует ситуация, при которой широкие массы граждан могут себе позволить выезжать на отдых за рубеж, и она в большей степени приветствует ситуацию, когда отдых за рубежом могут себе позволить только состоятельные слои населения. Однако напрямую этого Захарова не говорила.

Навальный, однако, в своем стриме такой вывод сделал. На это Захарова написала на своей странице в социальной сети Facebook:

«Товарищ Навальный, у Вас олигархи закончились? Ну, что? Готов, Алексей Анатольевич, к разговору? Не в судах, где можно спрятаться за формулировки или адвокатов. А онлайн? Ведь струсит.

UPD 1 мая 2020 прямой разговор».

Оппозиционный блогер Навальный вызов Захаровой принял и подчеркнул, что готов дебатировать с ней 1 мая.

«Отлично! Вот и поговорим завтра. Площадку обсудим в личке», — написала на это Захарова.

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