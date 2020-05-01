Москва, , 00:01 — REGNUM Сообщения ряда СМИ о планах снятия Михаила Мишустина с должности главы правительства опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом сообщает 30 апреля агентство РИА Новости.

«Это ерунда», — цитирует агентство коментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля Михаил Мишустин доложил главе государства о положительном результате теста на коронавирус и своём заболевании. Тогда же Мишустин предложил на время лечения назначить и. о. главы правительства своего заместителя Андрея Белоусова.

В тот же день ряд СМИ со ссылкой на неназванные источники опубликовал материалы с утверждением, что после выздоровления Мишустин на свою должность уже не вернется.

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