Вашингтон, , 23:43 — REGNUM Германские власти сделали правильный выбор, запретив ливанское движение «Хезболла», сказано в опубликованном 30 апреля заявлении американского госсекретаря Майка Помпео.

Американский дипломат выразил Берлину благодарность за запрет «Хозболлы» и за решение бороться с её сторонниками. Он подчеркнул, что таким шагом Берлин помогает приструнить Иран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, германский министр внутренних дел Хорст Зеехофер запретил 30 апреля деятельность проиранской «Хозболлы». В Иране осудили это решение.

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