Приштина, , 00:19 — REGNUM Исполняющая обязанности министра юстиции Косово Альбулена Хаджиу 30 апреля заявила, что она весьма рассчитывает на то, что Конституционный суд скоро отреагирует на запрос «Движения за самоопределение» относительно конституционности декрета президента Хашима Тачи о передаче мандата на формирование правительства новой партии в обход выборов.

В эфире телепередачи Debat Plus на канале RTV Dukagjini Хаджиу заявила, что многочисленные прецеденты в Словении, Хорватии и других странах региона демонстрируют, что решение Тачи о передаче мандата на формирование правительства ЛДК без проведения выборов после вынесения вотума недоверия правительству Курти является нарушением Конституции.

Хаджиу выразила убежденность в том, что Конституционный суд примет аннулирует декрет Тачи уже в пятницу, несмотря на праздники, чтобы не допустить его вступление в силу.

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