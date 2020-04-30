Москва, , 23:14 — REGNUM В правительстве Российской Федерации есть зараженные коронавирусом, помимо председателя правительства Михаила Мишустиа. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По данным газеты, в правительстве есть еще зараженные коронавирусом. Они находятся дома на самоизоляции и работают удаленно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня председатель правительства России Михаил Мишустин объявил, что его последние тесты на коронавирус дали положительный результат. Также Мишустин сообщил, что у него высокая температура.

Глава правительства будет госпитализирован.

Кто именно в правительстве может быть заражен коронавирусом, газета не уточняет.