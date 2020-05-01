Санкт-Петербург, , 00:17 — REGNUM В Петербурге левые и другие политические силы в связи с коронавирусом были вынуждены отказаться от митингов и демонстраций, хотя некоторые и подавали заявку. Теперь они попытаются устроить «маёвки» в онлайн-режиме.

Памятник Ленину в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Одним из первых начала отмечать 1 мая Ленинградская федерация профсоюзов (ЛФП). Ее председатель Владимир Дербин еще 30 апреля от имени организации возложил цветы к стеле в память о первой маёвке в Петербурге, установленной у проходной судостроительного завода «Северная верфь». На протяжении последних десятилетий эта церемония обычно была многолюдной, отмечают профсоюзы, но коронавирус изменил эту традицию.

А 1 мая ЛФП уже в 9:45 мск начнет прямую трансляцию акции профсоюзов Петербурга и Ленобласти на своем сайте под лозунгами «За права работников! За Конституцию!», «За индексацию зарплат, за индексацию пенсий работающим пенсионерам!» и «Солидарность сильнее заразы!». Такой ранний старт позволит ЛФП быть первыми в «онлайн-колонне» заметных петербургских сил.

В 11:00 по московскому времени КПРФ анонсировала «Всероссийскую маёвку» в интернете. В ней поучаствуют руководители партии и региональные партийные отделения, а также представители коммунистических партий стран бывшего СССР, общественные движения и организации.

Однако петербургское отделение КПРФ также анонсировало собственный онлайн-митинг в честь Международного дня солидарности трудящихся, в 13:00. Его основными лозунгами станут «Нет — нищете и голоду!» и «Нет — «обнулению» жизни трудящихся!». Заявку на шествие по Невскому проспекту петербургским «зюгановцам» не одобрили.

«В этот день мы демонстрируем наше отношение к политике буржуазной власти и олигархов, к непродуманным и неподготовленным её действиям. Несмотря на «карантин» из-за коронавируса, коммунисты и их сторонники докажут, что традиции города-героя Ленинграда, города трёх русских революций живы, что никакой полицейский запрет их не уничтожит», — сообщают организаторы.

Прямой эфир будет идти в группе «КПРФ Ленинград» в соцсети «ВКонтакте». Участники приглашают желающих публиковать в сети фотографии и видеоролики с хештегом #НашПервомай.

Партия «Коммунисты России» тоже заранее подготовила собственные лозунги для отдельной онлайн-демонстрации. Многие из них имеют то или иное отношение к коронавирусу: «Хватит мотивировать эпидемией запреты на свободу собраний», «Позор — чиновникам, оставившим нас без защитных масок и антисептиков», «Оптимизаторов» медицины и организаторов медицинской реформы — к ответу», «Да здравствует советская медицина», «Поможет не бог в Конституции, а советские стандарты медобслуживания» и другие. Распространять их партийцы намереваются в соцсетях и мессенджерах.

Опередил многих первый секретарь ЦК РКРП Степан Маленцов. Получив отказ в проведении митинга на улицах города, он опубликовал свое «первомайское выступление» 30 апреля в профильной группе «ВКонтакте». Одним из основных лозунгов для этой коммунистической партии стал «Безопасность и бесплатная вакцина для всех!».

Кроме того, лидер РКРП Виктор Тюлькин поучаствует 1 мая и в онлайн-митинге другой, «братской» организации — Объединенной коммунистической партии (ОКП). Мероприятие начнется в полдень 1 мая. Инициировал его столичный горком ОКП, но участие примут и региональные активисты и лидеры. Площадку для митинга предоставляет YouTube-канал «Советское Телевидение».

Петербургское отделение «Марксистской тенденции» также агитирует смотреть общероссийский стрим, который подготовило движение.

«Не только историческая память, а наше реальное положение требует солидарности трудящихся всей планеты. Сегодня, на исходе первой четверти XXI века, для рабочего класса настало время неопределённости. Мировой финансовый кризис, вспыхнувший с удвоенной силой на фоне пандемии вируса SARS-CoV-2, лишь добавил масла в огонь. Объективные противоречия между рабочими и капиталистами стремительно обостряются. В сложившейся ситуации с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции выход на улицу подверг бы всех нас риску заболевания и распространения болезни. А современные проблемы, как известно, требуют современных решений. Будучи последовательными марксистами, мы осознаём всю важность солидарности не только в этот, но и в любой другой день в году», — отмечают организаторы.

В ходе первомайского стрима на своем YouTube-канале они планируют осветить «важные для всего рабочего класса проблемы».

Впрочем, не только левые решили отметить Первомай-2020. Находящаяся в другой части политического спектра «Партия роста» позвала «засидевшихся дома предпринимателей» на онлайн-митинг. В акции 1 мая примут участие лидер партии, бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов, музыкант Сергей Шнуров, телеведущий Николай Фоменко, политолог Валерий Соловей, а также представители бизнеса из всех регионов России. Трансляция начнется в 11:00 на YouTube-канале «Люди Роста». Онлайн-митинг красноречиво назвали «Хотим работать!».

«Когда мы говорим, что хотим работать, мы говорим, что нам нужно больше свободы. Просто в нашем черно-белом обществе, в котором каждый является потомком либо революционера, либо жертвы революции, под свободой принято понимать право ходить по улицам, кричать, вешать городовых, грабить винные подвалы. А мы хотим свободы скорее той, которая нужна была купцам из книг Максима Горького. Таким циничным, прожженным мужикам, которые цепко держат жизнь своими мозолистыми руками. Наша свобода — это свобода заниматься делом», — считает Сергей Шнуров, совсем недавно вступивший в «Партию роста».

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«С этим коронавирусом очень много людей из частного бизнеса почувствовали, что их оттесняют на обочину. Буквально спихивают в канаву. А они там не планировали оказаться, они не маргиналы. Они лучшие люди. Предприниматели — это лучшие люди, что бы там у кого в голове ни сидело, какие замшелые предрассудки», — заметил в свою очередь руководитель московского отделения партии Николай Фоменко.

Участники митинга намерены потребовать, в частности, уйти от принципа ОКВЭД как критерия предоставления господдержки, простить бизнесу все налоги за период острого кризиса вместо отсрочек, запретить отключать предпринимателей от услуг ЖКХ до конца 2020 года, а всем официально работающим не в бюджетном секторе гражданам на выходе из карантина разово выплатить по два МРОТ на взрослого и одному МРОТ на ребенка.

Напомним, по указу президента Владимира Путина все дни с 1 по 11 мая объявлены «нерабочими».

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