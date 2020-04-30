Идлиб, Сирия, , 22:57 — REGNUM Российская военная полиция и турецкие военные в зоне деэскалации «Идлиб» провели седьмое по счету совместное патрулирование участка автотрассы М-4, связывающей города Алеппо и Латакию, сообщил 30 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.

Патрулирование проводится в рамках Московских договорённостей президентов России и Турции от 5 марта.

С российской стороны в патрулировании были задействованы два бронетранспортёра БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр», а также беспилотные летательные аппараты, контролировавшие ситуацию возле автотрассы.

Как сообщало ИА REGNUM, отрезок автотрассы М-4, о котором идёт речь, проходит через территорию, контролируемую незаконными вооружёнными формированиями. Это последняя крупная автодорога Сирии, которая хотя бы частично контролируется боевиками.

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