Москва, , 22:46 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, у которого сегодня выявили коронавирус, будет помещен в медицинское учреждение, где он будет проходить курс лечения. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.

«Михаил Владимирович будет находиться в одном из медицинских учреждений. Под наблюдением врачей», — сообщил пресс-секретарь главы правительства.

Также Беляков подчеркнул, что в последние недели очное общение других правительственных чиновников с Мишустиным было ограничено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня после очередного тестирования выяснилось, что Мишустин заражен коронавирусом. Глава правительства сообщил об этом президенту и попросил назначить временно исполняющим обязанности председателя правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова. Путин согласился и пожелал Мишустину скорейшего выздоровления.