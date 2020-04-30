Идлиб, Сирия, , 22:43 — REGNUM В Сирии, на территории зоны деэскалации «Идлиб», подконтрольные Турции незаконные вооруженные формирования продолжали соблюдать режим перемирия, сообщил 30 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.

При этом он отметил, что между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной функционирует специальный непрерывный канал связи, позволяющий оперативно взаимодействовать в случае нештатных ситуаций.

Начальник российского Центра напомнил, что режим прекращения огня введён в Идлибской зоне с 6 марта в соответствии с российско-турецкими договоренностями, подписанными в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, за 30 апреля террористические формирования, неподконтрольные Турции, четырежды обстреляли три поселения в сирийской зоне «Идлиб».

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