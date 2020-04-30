Москва, , 22:40 — REGNUM Премьера художественного фильма «Шугалей», который основан на реальных событиях, состоится на телеканале НТВ 1 мая в 21:00 по московскому времени.

Кинокартина посвящена судьбе российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых уже около года удерживают в застенках частной тюрьмы ливийские террористы.

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков считает, что фильм послужит мощным фактором информирования общественности о преступлениях ливийского режима. Граждане России, уверен Цеков, получат максимально реалистичную картину этих событий. По словам сенатора, нужно не только рассказать эту историю, но и принимать действенные меры — дипломатические, а если не поможет, то и другого порядка.

Социологи были похищены в мае прошлого года, хотя они находились на территории Ливии на законных основаниях — по приглашению правительственных структур, отмечают авторы фильма. Позже они были схвачены и оказались в тюрьме «Митига», находящейся под контролем одной из ливийских группировок. Это место печально известно пытками и суровыми условиями содержания заключенных.

В России проходили многочисленные акции с призывами немедленно освободить узников, включая одиночные пикеты у ливийского посольства в Москве.