Дамаск, , 22:34 — REGNUM Четыре нарушения режима прекращения огня зафиксировали за последние сутки в зоне «Идлиб» российские военные, сообщил 30 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.

По его данным, за сутки дважды был обстрелян населённый пункт Маарет-Мухос, один раз подвергся обстрелу посёлок Серакаб, а также под огонь террористов попал населённый пункт Дадих.

Обстрел вёлся со стороны позиций террористической организации «Джабхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Начальник российского Центра напомнил, что режим прекращения огня введён в Идлибской зоне с 6 марта в соответствии с российско-турецкими договоренностями, подписанными в Москве.

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