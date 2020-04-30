Приштина, , 22:52 — REGNUM Партия «Движение за самоопределение», лидер которой Альбин Курти ныне занимает пост исполняющего обязанности премьер-министра Косово после вынесения ему вотума недоверия 25 марта, опротестовала решение президента Косово Хашима Тачи о передаче мандата на формирование правительства Авдулле Хоти, кандидату от Демократической лиги Косово, в обход выборов.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, уже через час после передачи мандата Хоти представители «Самоопределения» подали в Конституционный суд Косово запрос на рассмотрение конституционности данного декрета президента. Об этом сообщил СМИ глава парламентской фракции «Самоопределения» Реджеп Селими.

«Только что передали в Конституционный суд запрос об оценке конституционности президентского декрета, изданного во время пандемии. Мы считаем, что, издав данный декрет, президент продолжает нарушать Конституцию. Не случайно он был издан в этот момент, в конце рабочей недели, ведь, как мы знаем, завтра праздничный день, а президент и его пособники стараются подобрать такой момент, когда администрация и Конституционный суд не работают по причине праздников».

Напомним, 30 апреля президент Косово Хашим Тачи передал мандат на формирование правительства Косово кандидату от Демократической лиги Косово Авдулле Хоти.