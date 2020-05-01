Тегеран, , 07:39 — REGNUM 30 апреля министры иностранных дел Ирана и Кубы в телефонном разговоре обменялись мнениями по двусторонним отношениям, незаконным односторонним санкциям США против независимых стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохаммад Джавад Зариф и его кубинский коллега Бруно Родригес Паррилья также обсудили научное и медицинское сотрудничество между двумя странами, особенно в области борьбы с коронавирусом.

Ранее Зариф по телефону провёл переговоры с советником по национальной безопасности Афганистана Мохаммадом Ханефом Атмаром касательно процесса достижения внутриполитического взаимопонимания в Афганистане, борьбы с коронавирусом, а также вопросов, представляющих взаимный интерес.

В тот же день Зариф провёл отдельные телефонные беседы с пакистанским и туркменским коллегами по вопросам, представляющим взаимные интересы стран, борьбе с коронавирусом, американским экономическим санкциям в отношении Ирана и последним политическим событиям в Афганистане.