Тегеран, , 07:45 — REGNUM 30 апреля представитель Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) заявил, что ранее Тегеран получил два устройства быстрой диагностики коронавируса от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), добавив, что еще два устройства прибудут в ближайшее время. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Мы получили от МАГАТЭ два устройства с обратной транскрипцией (РТ-ПЦР). Агентство также намерено отправить в Иран устройства для осуществления рентгенографии с целью помочь стране бороться с коронавирусом», — заявил Бехруз Камалванди.

По словам представителя организации, РТ-ПЦР является устоявшимся точным методом выявления патогенов. Он отметил, что AEOI приложит все усилия, чтобы помочь министерству здравоохранения в его «утомительной борьбе с новой пандемией».

По состоянию на 30 апреля коронавирус заразил в общей сложности 94 640 человек в Иране, из которых 6 028 умерли и 75 000 выздоровели.