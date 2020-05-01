Тегеран, , 07:47 — REGNUM 30 апреля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что правительство в ближайшее время ослабит ограничения на города, которые находятся в «белой», то есть безопасной зоне, восстановленной после вспышки коронавируса (COVID-19) в стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент сделал эти замечания на встрече со специализированным комитетом Национального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Говоря о разделении иранских городов на белые, желтые и красные санитарные зоны, Рухани отметил, что «белые» города будут объявлены в ближайшее время с целью возобновления бизнеса, открытия религиозных объектов и ослабления ограничений.

Президент поблагодарил иранский народ за эффективное соблюдение протоколов социального дистанцирования, заявив, что в желтых зонах на данный момент осуществляется 80 процентов протоколов министерства здравоохранения.

Президент выразил надежду, что все предприятия вновь будут запущены, а населенные пункты откроются для свободного передвижения в течение ближайших двух недель или к 20 мая.