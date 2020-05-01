Тегеран, , 07:48 — REGNUM 30 апреля посол Ирана в Багдаде встретился с заместителем премьер-министра Иракского Курдистана Губадом Талабани, чтобы обсудить расширение сотрудничества между двумя сторонами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече с Губадом Талабани, которая состоялась в посольстве Исламской Республики Иран в Багдаде, Иранский посол Ирадж Масджеди обсудил расширение двустороннего сотрудничества и отношений.

Как сообщает IRNA, в ходе встречи посол Исламской Республики Иран также обсудил с сыном покойного президента Ирака Джалаля Талабани последние события в Ираке.

Напомним, что 29 апреля Губад Талабани прибыл в иракскую столицу во главе делегации из региона Иракского Курдистана для решения вопросов, связанных с отношениями Багдада и Эрбиля. Это уже второй визит иракской курдской делегации в Багдад менее чем за две недели.