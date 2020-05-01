Тегеран, , 07:49 — REGNUM 30 апреля министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф обсудил по телефону с советником по национальной безопасности и представителем внешнеполитического ведомства Афганистана Мохаммадом Ханефом Атмаром процесс достижения внутриполитического взаимопонимания в Афганистане, борьбу с коронавирусом и вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В тот же день Зариф провёл отдельные телефонные беседы с пакистанским и туркменским коллегами касательно вопросов, представляющих взаимные интересы стран, борьбы с коронавирусом, американских экономических санкций в отношении Ирана и последних политических событий в Афганистане.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Ирана Зариф в отдельных телефонных разговорах с президентом Афганистана Ашрафом Гани и главой исполнительной власти Абдуллой Абдуллой обсудил процесс прекращения огня в Афганистане с целью достижения регионального консенсуса.