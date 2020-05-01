Тегеран, , 07:54 — REGNUM 30 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его пакистанский коллега Шах Мехмуд Куреши обсудили по телефону вопросы взаимных интересов, борьбу с коронавирусом, экономические санкции и последние политические события в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Стороны заявили о необходимости международного сотрудничества, обмена опытом и знаниями в области борьбы с коронавирусной инфекцией, а также отметили важность взаимодействия между двумя государствами в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Ранее в тот же день иранский министр иностранных дел обсудил со своим туркменским коллегой Рашитом Мередовым расширение взаимных связей, борьбу с коронавирусом и американские санкции в отношении Исламской Республики Иран.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Ирана Зариф в отдельных телефонных разговорах с президентом Афганистана Ашрафом Гани и главой исполнительной власти Абдуллой Абдуллой обсудил процесс прекращения огня в Афганистане с целью достижения регионального консенсуса.