Тегеран, , 07:41 — REGNUM 29 апреля президенты Ирана и Туркменистана в телефонном разговоре отметили историческую и культурную общность двух народов, а также постоянно растущие дружеские связи двух стран в различных областях, подчеркнув необходимость развития всестороннего сотрудничества в соответствии с обеспечением интересов двух народов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 30 апреля.

Президент Ирана Хасан Рухани и его туркменский коллега Гурбангулы Бердымухамедов поздравили друг друга с наступлением священного месяца Рамадан и призвали официальных лиц обеих стран приложить усилия для восстановления совместного сотрудничества на прежнем уровне и возобновления торговых обменов на общих границах при полном соблюдении санитарных норм.

Говоря о проблемах и трудностях, вызванных вспышкой коронавируса в большинстве стран мира, оба президента призвали к многостороннему сотрудничеству в борьбе с пандемией. Они также подчеркнули важность взаимного сотрудничества между двумя странами в этой области.