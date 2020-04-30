Вашингтон, , 21:46 — REGNUM Разработка действий по привлечению Китая к ответственности за пандемию ведётся в высших кругах США, пишет 30 апреля The Washington Post.

В частности, в Вашингтоне намерены добиться от Пекина компенсационных мер. В качестве одной из мер «возмездия» рассматривается вариант отказа Вашингтона кое от каких экономических обязательств перед Пекином.

По этому поводу в США сегодня, 30 апреля, проводится совещание при участии высокопоставленных лиц, в том числе из разведки. Всё это делается в рамках мер по наказанию Китая, которого, отмечают источники издания, желает президент США Дональд Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские власти много раз заявляли, что в будущем планируют привлечь к ответственности виновников распространения коронавируса. Китай также напрямую упоминался в подобных заявлениях.

Читайте ранее в этом сюжете: Политолог: США хотят свалить всю вину за умерших от эпидемии на Китай