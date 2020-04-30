Приштина, , 22:49 — REGNUM Президент Косово Хашим Тачи 30 апреля официально передал кандидату от Демократической лиги Косово (ЛДК) Авдулле Хоти мандат на формирование правительства Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе последовавшей затем пресс-конференции Тачи заявил, что решение о передаче мандата ЛДК, партии занявшей второе место на выборах, было принято в соответствии с Конституцией — утром того дня он получил от главы ЛДК Исы Мустафы письменное сообщение о том, что все условия, необходимые для формирования нового правительства, выполнены. В частности, ЛДК удалось добиться получения большинства голосов в парламенте.

Напомним, 25 марта правительству Альбина Курти был вынесен вотум недоверия, однако оно продолжает исполнение полномочий до замены новым правительством.

Читайте ранее в этом сюжете: Косово: Мустафа пообещал Тачи получить поддержку парламентского большинства