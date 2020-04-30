Нью-Йорк, США, , 20:48 — REGNUM Надежду на то, что Совет Безопасности ООН примет резолюцию по вопросу прекращения огня во время пандемии выразил генсек ООН Антониу Гутерриш.

На пресс-конференции 30 апреля Гутерриш сказал, что ждёт от СБ ООН единства, которое позволило бы принять такую резолюцию. Это помогло бы прекратить боевые действия, считает дипломат.

Он указал, что в «горячих точках» продолжаются боевые действия, ситуация накалена. В частности, в Ливии продолжается развитие конфликта, в Сирии перемирие действует только локально.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, идею прекратить огонь по всему миру на время пандемии Гутерриш высказал пять недель назад. Позже в СБ ООН было предложено принять соответствующую резолюцию.

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