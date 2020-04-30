Кишинёв, , 20:19 — REGNUM Несколько судей Конституционного суда Молдавии во главе с председателем Домникой Маноле подозревают за собой слежку и готовят обращение в Генпрокуратуру. Как заявила 30 апреля в интервью изданию NewsMaker.md Маноле, судьи также намерены пожаловаться в Венецианскую комиссию, Совет Европы и другие международные структуры.

Маноле заявила, что не боится давления и политического преследования, потому что уже подвергалась этому в своей карьере.

Ранее о слежке и даже «охоте» за Маноле и другими судьями Конституционного суда заявляла молдавская оппозиция, в частности ее лидер Майя Санду и мэр Бельц Ренато Усатый. Они говорили, что власти оказывают давление на судей и их семьи из-за последних решений суда, не удобных для президента Игоря Додона. Речь в частности идет о том, что КС приостановил решение о ратификации соглашения о российском кредите в 200 млн евро.

Судьи Конституционного суда Молдавии, напомним, проголосовали 23 апреля за смещение с поста председателя КС Владимира Цуркана — бывшего депутата-социалиста, близкого к президенту Игорю Додону. Вместо Цуркана на пост председателя Конституционного суда большинством голосов судей выбрали Домнику Маноле, в свое время выдвинутую в судьи КС нынешней молдавской оппозицией, когда она была в коалиции с социалистами.

На том же заседании, напомним, Конституционный суд Молдавии приостановил решение парламента о ратификации соглашения о предоставлении Россией кредита в 200 млн евро, что может спровоцировать острый экономический и политический кризис в стране. Президент Додон заявил, что если соглашение о кредите отменят, то уже в мае в Молдавии не смогут выплачивать зарплаты и пенсии.

Депутаты-социалисты в свою очередь обратились в Высший совет магистратуры для отзыва мандатов у трех из шести судей КС, обвинив их в политической ангажированности.

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