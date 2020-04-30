Москва, , 19:58 — REGNUM Первый вице-премьер России Андрей Белоусов будет временно исполнять обязанности председателя правительства Российской Федерации пока Михаил Мишустин переносит коронавирусную инфекцию. Соответствующий указ подписал сегодня, 30 апреля, президент России Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе онлайн-совещания с президентом Мишустин сообщил главе государства, что его тесты на коронавирус дали положительный результат и теперь он должен соблюдать самоизоляцию.

Известно, что у Мишустина температура поднялась до 39 градусов.

Мишустин сам предложил назначить исполняющим обязанности главы правительства своего первого зама — вице-премьера Андрея Белоусова.

Путин принял это предложение и подписал соответствующий указ.