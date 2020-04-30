Брюссель, , 19:56 — REGNUM Россия и её союзники создают фейки о недостаточном ответе ЕС на вызов пандемии, заявил 30 апреля на заседании Европейского парламента верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, Комитет ЕП по иностранным делам выявил «усилия по дезинформации со стороны различных иностранных агентов, включая Россию и Китай, но также правительство Ирана и даже сирийский режим».

Перечисленные страны пытаются, по словам Борреля, выставить ЕС в дурном свете в ситуации с пандемией, показав, что Брюссель не смог дать мощного ответа на нынешнюю пандемию, что ЕС оказался разобщённым, что страны Запада оказались в ситуации с пандемией менее эффективными, чем Россия и её союзники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ряду стран ЕС, которые хотели бы попросить у России помощи, не велят этого делать.

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