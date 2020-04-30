Брюссель, , 19:31 — REGNUM Грузинские войска будут подключены к системе «гибридной обороны» НАТО от России, сообщил спецпредставитель генсека альянса по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай в интервью Общественного вещателя Грузии.

Аппатурай «В первую очередь, мы подключим Грузию к ещё большим активностям, которые мы называем «гибридной обороной».

Он пояснил, что, хотя Грузия и не является членом НАТО, но альянс тесно сотрудничает с ней. Представитель военного блока выразил заинтересованность в углублении «сотрудничества» с Грузией.

По словам представителя НАТО, Грузия может помочь альянсу повысить «безопасность в регионе Чёрного моря», поскольку Россия якобы ухудшила ситуацию.

Поскольку Москва распространяет, как утверждает Аппатурай, ложную информацию и проводит хакерские атаки, от неё нужна «гибридная оборона». Кроме того, грузинских военных будут ещё активнее подключать к военным манёврам.

Напомним, по итогам референдума 2008 г. в Грузии, 77% её граждан одобрили планы вступить в НАТО. Однако до сих пор эта страна в альянс не принята.

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