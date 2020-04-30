Москва, , 19:19 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») предложил ПАСЕ отдать сэкономленные средства наиболее пострадавшим от коронавируса.

«На заседании постоянного комитета ПАСЕ предложил все сэкономленные Ассамблеей средства передать наиболее пострадавшим странам. Эту инициативу уже поддержали более 50 депутатов из шести стран и четырех политгрупп Ассамблеи», — отметил Толстой в Facebook.

Глава российской делегации также предложил провести СЕ «тематический мониторинг лучших и худших практик действий властей всех 47 стран Совета Европы».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ПАСЕ переносит июньскую сессию.