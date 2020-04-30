Киев, , 19:12 — REGNUM Политическая шизофрения — это реальность украинского парламентаризма, которая существовала до нынешнего созыва Рады, и, к сожалению, существует в настоящий момент, заявил на брифинге 30 апреля глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Таким образом соратник Зеленского прокомментировал вопрос о том, как так оказалось, что большинство из 16 тыс. правок к «антиколомойскому» законопроекту подали представители «Слуги народа», при том, что правительству необходимо его принять для получения денег от МВФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем, Арахамия добавил, что представителей «Слуги народа», которые подавали тысячи поправок, из фракции исключать не будут — поскольку исключение даст некие козыри политическим оппонентам партии Зеленского.

«Люди ждут, когда мы начнем кого-то исключать. Это целенаправленная атака на монобольшинство, чтобы его развалить. Мы не будем этого делать, потому что мы не хотим предоставлять им козыри», — заявил глава фракции.

Также он отметил — то, что законопроект пытаются блокировать — «это нормальный процесс и политическая борьба».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Рада одобрила применение специальной ускоренной процедуры рассмотрения «антиколомойского» законопроекта во втором чтении. За это решение проголосовали 255 депутатов при 226 необходимых. Специальная процедура позволит рассмотреть поданные 16 тыс. правок к течение одного рабочего дня, отметил спикер Рады Дмитрий Разумков.