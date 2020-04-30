Киев, , 18:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 апреля, провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.

Отчет о переговорах приводит пресс-служба офиса президента Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Главной темой переговоров стала координация действий, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса для граждан обоих государств.

Кроме того, отмечает офис президента Зеленского,важной темой беседы стало сотрудничество Украины и Польши в сфере энергетической безопасности.

В частности, Зеленский и Дуда обсудили диверсификацию источников поставок энергоносителей и практическую реализации подписанного в августе 2019 года трехстороннего меморандума между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в сфере энергетики.

Другие подробности переговоров по этой теме не сообщаются.

ИА REGNUM напоминает, что договоренности, о которых идет речь, предполагают поставки сжиженного американского газа на Украину через интерконнектор в Польше в объеме 6−8 млрд кубометров топлива в год. Впрочем, в середине апреля был опубликован доклад аналитиков польской консалтинговой компании ESPERIS, в котором утверждается, что соглашение не сможет действовать как минимум до 2025 года.

Сегодня же в Киеве заявили о том, что проведенные Украиной тестовые поставки подтвердили возможность полностью обеспечить газом Польшу в случае прекращения или сокращения поставок топлива с территории России.