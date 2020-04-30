Бишкек, , 18:38 — REGNUM После продолжительных переговоров казахстанские власти согласились предоставить единовременный транзитный коридор через территорию Казахстана, чтобы застрявшие в городе Соль-Илецке киргизстанцы смогли вернуться в Киргизию. Об этом сообщает Посольство Киргизии в России.

КПП на границе Киргизии President.kg

При этом казахская сторона поставила два условия — вывозить граждан Киргизии должны только на специальных автобусах и в сопровождении медицинских работников.

В диппредставительстве отмечают, что власти Казахстана также потребовали, чтобы желающие вернуться на родину киргизстанцы временно оставили свои автомобили на стоянках Соль-Илецке. Вывезти машины будет можно только после открытия российско-казахской и казахско-киргизской границ.

Киргизские дипломаты убедительно просят находящихся в России соотечественников, планирующих выехать в Соль-Илецк, чтобы попасть в список киргизстанцев, которые будут вывезены на родину, не направляться в Оренбургскую область, так как граница Казахстана для вновь прибывших будет закрыта.

ИА REGNUM напоминает, что на российско-казахской границе в Оренбургской области вот уже полтора месяца вынуждены жить в машинах более 100 граждан Киргизии, которых Казахстан отказывался пропустить через свою границу из-за пандемии коронавируса. Среди застрявших в Соль-Илецке киргизстанцев большое количество женщин и детей.