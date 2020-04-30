Саратов, , 18:42 — REGNUM Руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева освобождена от занимаемой должности по собственному желанию, сообщает пресс-служба главы региона.

Ранее директор «Саратовского аптечного склада» Сергей Горячев после скандала с дорогостоящими масками также был уволен. Прокуратура области ведет проверку. По данным местных СМИ, он является супругом министра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области закупку масок по баснословной цене 425 рублей за штуку отменили.

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