Москва, , 18:19 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что из девяти пунктов итогового документа парижского саммита «нормандского формата» выполнен только один, да и то частично. Об этом Лавров заявил сегодня, 30 апреля, в ходе видеоконференции.

Напомним, что саммит в «нормандском формате» проходил в декабре 2019 года в Париже. Лидеры России, Германии, Франции и Украины — Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский — обсуждали дальнейшие пути урегулирования конфликта на Украине.

Была согласована так называемая «формула Штайнмайера» — поэтапный план выполнения Минских соглашений. Уже в декабре эксперты отмечали, что Киев не будет выполнять взятые на себя обязательства.

Так и произошло. Лавров констатировал, что из девяти пунктов итогового документа парижского саммита нормандского формата выполнен был только один пункт, и он выполнен лишь частично.

«Имею в виду обмен удерживаемыми лицами. Состоялось в декабре и апреле два обмена, в ходе которых в общей сложности 230 человек были обменяны между Киевом, Донецком и Луганском», — сказал Лавров.

Самый главный пункт, касающийся внесения в украинское законодательство особого статуса Донбасса, так и не выполнен. Более того, Киев так и не вступил в прямые переговоры с Донецком и Луганском, чтобы начать выполнять этот пункт.