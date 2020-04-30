Москва, , 18:13 — REGNUM

Пока сформулированные в ответ на присоединение Крыма к России «пять принципов сотрудничества» Брюсселя с Москвой остаются в силе, никаких подвижек в наших отношениях не будет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 30 апреля, комментируя высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Как сообщалось ранее, представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности в интервью РБК заявил, что пандемия коронавируса предоставляет возможность для активизации сотрудничества Брюсселя и Москвы, но для изменения отношений необходим прогресс в урегулировании конфликта на Украине.

«Глотатели пустот, читатели газет!» — написала в свое время Марина Цветаева. Мне это выражение пришло на ум, когда я прочитал пустоты, содержащиеся в очередном заявлении главы дипломатии Европейского союза по поводу отношений с нашей страной.

С одной стороны, Жозеп Боррель говорит о том, что «пандемия коронавируса представляет возможность для активизации сотрудничества Брюсселя и Москвы». С другой, настаивает, что для изменения отношений необходим прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Как, спросим у него, связаны между собой пандемия и конфликт на Украине? Вы хотите налаживать отношения, потому что пандемия? Или не хотите, потому что конфликт? Шизофрения какая-то!

Далее. ЕС «готов посмотреть на отношения с Россией новым взглядом», утверждает Жозеп Боррель, но только по-старому: сначала выполните те условия, «о которых ЕС не раз говорил и о которых Россия осведомлена». Так всё-таки, новым или старым взглядом ЕС намерен смотреть на отношения с нами?