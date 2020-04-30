Прага, , 18:06 — REGNUM В одном из районов столицы Чехии Праги начали устанавливать памятник членам Русской освободительной армии (РОА), воевавшей на стороне нацистской Германии, сообщает 30 апреля РИА Новости.

Памятник пособникам Гитлера «украсит» район Ржепорыйе (Řeporyje) согласно решению муниципалитета района от 11 декабря 2019 года, инициированному его главой Павлом Новотным.

По словам Павла Новотного, именно подразделения РОА освободили этот район в мае 1945 года.

«Памятная доска готова. Налогоплательщикам она обойдется в 153 тысячи крон (около $6,1 тыс.), которые будут выделены из районного бюджета. К этому я еще достал массу других вещей, например, систему видеонаблюдения, которая уже установлена на нашей главной площади», — сказал Новотный. По его словам, памятная доска власовцам будет также дополнена неким произведением от неизвестного мастера.

Справка ИА REGNUM: подразделения Русской освободительной армии (РОА), возглавлявшейся перешедшим на сторону гитлеровцев генералом Андреем Власовым, воевали на стороне Гитлера против Красной Армии и участвовали в карательных операциях против мирного населения оккупированных областей СССР.

После разгрома нацистской Германии суд признал Власова предателем Родины и приговорил к позорной смертной казни через повешение.

Преступления Власова квалифицированы Нюрнбергским трибуналом как участие в совершенных нацистами военных преступлениях и преступлениях против человечности, не имеющих срока давности.

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