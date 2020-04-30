Москва, , 18:02 — REGNUM На основе докладов о результативности мер поддержки на фоне эпидемии коронавируса и рекомендаций по выходу после майских праздников из режима санитарных ограничений будет проведена оценка эффективность работы ведомств. Об этом 30 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«По этим и другим вопросам (о результативности мер поддержки — прим. ИА REGNUM) жду доклады к 6 мая. Напомню также, что к 5 мая правительство, Роспотребнадзор в контакте с рабочей группой Госсовета должны внести рекомендации по поэтапному выходу после майских праздников из режимов санитарных ограничений. В комплексе на основе этих докладов и рекомендаций оценим эффективность работы ведомств. Определим и дальнейшие действия федеральных властей, регионов», — заявил Путин.