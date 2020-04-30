Киев, , 17:42 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия призвал не ждать отставки правительства Дениса Шмыгаля.

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 30 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Арахамия заявил, что «Шмыгаль работает», и обратил внимание, что сейчас — «кризисная ситуация», в которой нежелательно проводить серьезные политические рокировки.

Недовольство в адрес премьера Украины со стороны всех других фракций он назвал «обычным человеческим процессом» и дал понять, что Шмыгаль не будет объясняться с оппозиционно настроенными политсилами.

«Если за него не голосовали, а потом хотят хороших коммуникаций — наверное, с этим могут быть проблемы», — заявил соратник Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что правительство Шмыгаля было назначено 4 марта. За назначение нового премьера проголосовал 291 народный депутат при 226 необходимых. Из фракций назначение поддержала только фракция «Слуга народа», к которой присоединились внефракционные депутаты и отдельные депутатские группы.