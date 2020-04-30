Москва, , 17:42 — REGNUM Сообщения о планах российских властей отравить главу муниципалитета района Прага-6 чешской столицы Онджея Коларжа рицином могут вызывать доверие только нездоровых умов, заявил 30 апреля на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, сам факт пропуска в страну смертоносного химического средства противоречит здравому смыслу.

«Обнаружили смертоносное средство и пропустили в свою страну? Кто же в здравом уме с этим будет соглашаться и верить во все эти измышления?», — сказал Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ напомнил, что в апреле 2020 года никто из сотрудников посольства России в Чехию не приезжал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чешское издание Respekt опубликовало материал о том, что в начале апреля в Прагу прилетел мужчина с российским дипломатическим паспортом и ядом рицин в багаже. СМИ тогда заявили, что этот яд мог предназначаться главе района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба как месть за снос памятника маршалу Коневу.

Несмотря на очевидную вздорность этих утверждений, вышеуказанные чиновники получили охрану.

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