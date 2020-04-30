Москва, , 17:38 — REGNUM В разработке плана нормализации деловой жизни после эпидемии коронавируса правительство должно учесть возрастающий фактор цифровых и иных технологий в экономике. Об этом 30 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«На этой неделе дал поручение правительству подготовить общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению экономики, занятости и доходов граждан. Мы должны не только стабилизировать ситуацию», — заявил Путин.

«Мы знаем, мир меняется, кризис, связанный с пандемией коронавируса, влияет на ключевые рынки, на систему кооперационных связей», — продолжил он.

По его словам, компании, в том числе российские, ищут и быстро внедряют принципиально новые модели бизнеса, основанные на цифровых и других передовых решениях.

«Критически возрастает и значение научного, технологического развития. Потенциал, которым обладают уже многие страны, развивают их. Повторю: планируя долгосрочную стратегию действий мы должны все факторы эти учитывать, эту новую реальность иметь в виду», — подчеркнул президент.