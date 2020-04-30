Берлин, , 17:32 — REGNUM Для проведения нового саммита «нормандской четвёрки» Россия и Украина должны предпринять шаги по реализации решений, о которых было условлено раньше, сообщил 30 апреля журналистам германский министр иностранных дел Хайко Маас.

По итогам видеоконференции между главами МИД «нормандской четвёрки», которая состоялась 30 апреля, германский дипломат отметил: новая дата «нормандского» саммита не назначается не только из-за пандемии.

Новый саммит может быть проведён, когда будут реализованы решения предыдущей встречи (то есть декабрьского саммита во французской столице).

Маас «Мяч находится в равной степени на половине поля России и Украины, каждая сторона должна внести свой вклад, чтобы реализовать решения и освободить путь для проведения следующего саммита».

Напомним, предыдущий саммит «нормандской четвёрки» состоялся 9 декабря 2019 г. — впервые с 2016 года.

В итоговом коммюнике сказано, что участники саммита будут поддерживать Контактную группу в обеспечении полного прекращения огня до конца 2019 г. и разведения сил в трёх новых пунктах к концу марта 2020 г.

Также до конца 2019 г. должен был быть проведён обмен пленными по формуле «всех на всех». Также участники поддержали внесение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины. Одна из договорённостей касалась проведения новой встречи в «нормандском формате» в течение четырёх месяцев.

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