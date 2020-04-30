Вильнюс, , 17:30 — REGNUM В Литве сегодня, 30 апреля, сменился контингент так называемой «воздушной полиции НАТО», которая с 2004 года занята тем, что сопровождает российскую боевую авиацию над нейтральным пространством Балтийского моря при перелёте из и в Калининградскую область, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Испанцы и британцы сменили на базе под литовским Шяуляй бельгийцев. Тем временем в Эстонии на дежурство для этих же целей заступают ВВС Франции.

Британцы будут патрулировать воздушное пространство над Балтикой на четырёх истребителях Eurofighter Typhoon, испанцы — на шести истребителях F-18.