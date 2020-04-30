Киев, , 17:29 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что проведение очередного саммита по урегулированию в Донбассе в нормандском формате «остается на повестке дня».

Об этом он заявил 30 апреля по итогам переговоров «нормандской четверки» на уровне глав МИД.

Украинские журналисты задали Кулебе вопрос — согласен ли он, что выполнение парижских решений тормозится из-за нежелания России выполнять свою часть договоренностей.

«Другой России у нас нет, нам надо с этой вести диалог», — заявил глава украинской дипломатии, но не стал прямо обвинять Москву.

Также Кулеба заявил, что говорить о конкретных сроках проведения мероприятия пока что рано.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущий саммит в нормандском формате на уровне президентов состоялся в Париже в декабре прошлого года. Стороны согласовали план действий по урегулированию в Донбассе на ближайшее время и предварительно решили, что следующий саммит состоится нынешней весной в Берлине, при условии выполнения договоренностей, достигнутых в столице Франции.