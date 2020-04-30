Киев, , 17:21 — REGNUM Украинским политикам, в частности, депутатам Рады надо привыкать к тому, чтобы каждый год подводить своеобразные итоги того, что сделано в плане «деоккупации Крыма», заявил сегодня, 30 апреля, депутат «Слуги народа» Богдан Яременко.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее сегодняВерховная рада приняла обращение, осуждающее «вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины». В поддержку документа высказались 309 народных депутатов при 226 необходимых.

Яременко отметил, что это обращение представляет собой послание «к миру со своеобразным видением того, что нужно делать, чтобы Крым вернулся в Украину».

По его словам, депутаты Рады в документе обращают внимание на то, что касается международного сообщества: «милитаризацию Крыма, военные аспекты оккупации, на попытки РФ использовать Крым для размещения ядерного оружия, нарушение правил международного торгового мореплавания».

После голосования парламент поручил спикеру Рады «безотлагательно» направить текст обращения парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций.