Москва, , 16:32 — REGNUM Социально ориентированные и благотворительные организации, участвующие в борьбе с коронавирусной инфекцией, будут поддержаны целевым образом. Об этом 30 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с волонтёрами.

«Нужно целевым образом поддержать социально ориентированные и благотворительные организации, которые активно участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией», — заявил Путин.

«Считаю, что это может быть сделано по линии Фонда президентских грантов — на реализацию специальной программы из Резервного фонда президента предлагают дополнительно выделить дополнительно 3 млрд рублей. В том числе обязательно предусмотреть ресурсы на приобретение индивидуальных средств защиты для сотрудников НКО и волонтёров», — подчеркнул он.