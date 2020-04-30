Москва, , 16:27 — REGNUM Правительство должно ускорить проработку уже принятых решений по расчёту налога на прибыль для компаний, которые оказывают безвозмездную помощь нуждающимся в период эпидемии коронавируса. Об этом 30 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с волонтёрами.

«Уже приняты следующие решения: при расчёте налога на прибыль не будут учитываться расходы компаний на покупку продуктов и товаров, которые безвозмездно передаются нуждающимся. Прошу правительство максимально ускорить (прохождение) в Госдуму соответствующего законопроекта, а депутатов поддержать. А также предложить и другие дополнительные льготы для организаций, которые помогают волонтёрскому движению и социально ориентированным НКО», — заявил Путин.

Многие частные компании, компании с госучастием оказывают значимую, бескорыстную помощь в борьбе с коронавирусом, отметил президент.

«Рассчитываю, что всё больше представителей бизнеса будет активно подключаться к таким инициативам. И, конечно, нужно обязательно поддержать предпринимателей, которые благотворительную деятельность считают делом своей души и сердца. Причём делают это тогда, когда им самим нелегко», — указал он.