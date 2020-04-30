Москва, , 16:16 — REGNUM Финансовые меры поддержки, такие как льготные кредиты и дополнительное финансирование для выплат зарплат, смогут получить НКО, которые зарекомендовали себя как надёжные партнёры государства. Об этом 30 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с волонтёрами.

«Все меры поддержки должны в первую очередь предоставляться НКО, которые уже проявили себя как надёжные партнёры государства и общества. Имея в виду победителей конкурсов Фонда президентских грантов, соответствующих фондов министерств и ведомств, регионов и муниципалитетов», — заявил Путин.