Москва, , 16:15 — REGNUM Социально ориентированным НКО окажут финансовую помощь по аналогии со средним и малым бизнесом. Об этом 30 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с волонтёрами.

«Вы знаете, что пострадавшим компаниям малого и среднего бизнеса предоставляется прямая помощь государства на выплату заработной платы на апрель и май из расчёта 1 МРОТ (12 тыс. 130 рублей) на каждого сотрудника. Выплаты за апрель поступят, напоминаю, 18 мая, а за мая — 18 июня. Хотелось бы, конечно, пораньше всё это сделать, но таковы административные процедуры», — заявил Путин.

«Подобный механизм нужен и для социально ориентированных НКО. Вместе с тем, учитывая специфику их работы, здесь неправильно действовать как под копирку. Я поручаю правительству простой, понятный, а главное удобный механизм прямой финансовой поддержки НКО на выплаты заработных плат», — подчеркнул он.

В этой же логике будет разработана программа льготных кредитов для НКО на выплату часть заработных плат.