Москва, , 16:15 — REGNUM Крах ЕС может начаться с того, что страны, входящие в его состав, будут одна за другой игнорировать его правила, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 30 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Я не думаю, что из ЕС начнут разом выходить какие-то страны. Может быть, никто не будет выходить, но просто никто и не будет выполнять существующих правил, — сказал он. — Представьте себе ЕС без шенгенской зоны, без единой валюты, с Европарламентом, на который уже никто не обращает внимания, Еврокомиссией, которая издает законы, которые ни одна страна не соблюдает, с жёстким приоритетом национального законодательства над общеевропейским. И что в таком случае останется от ЕС? Только название. Это может происходить в разных странах с разной динамикой. Это уже сейчас происходит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, лидеры Евросоюза договорились о выделении чрезвычайного фонда на борьбу с эпидемией коронавируса и её последствиями.