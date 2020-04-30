Москва, 30 апреля 2020, 16:12 — REGNUM Существующие механизмы ЕС несовместимы с решением задач, которые ещё стоят перед Европейским союзом, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 30 апреля корреспонденту ИА REGNUM.
При таком раскладе, как пояснил Кагарлицкий, именно Германия может стать источником проблем для ЕС.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, валовый внутренний продукт (ВВП) Германии в 2020 году может снизиться на 6,3% по сравнению с прошлым годом.