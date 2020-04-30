Москва, , 16:12 — REGNUM Существующие механизмы ЕС несовместимы с решением задач, которые ещё стоят перед Европейским союзом, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 30 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Это значит, что ЕС должен радикально изменить свои правила. Но евроэнтузиасты против изменения этих правил. Совершенно не исключено, что Германия сама выйдет из ЕС. Может наступить момент, когда Евросоюз, который прежде был для Германии площадкой для экономической и политической экспансии, станет для неё обузой, — сказал Кагарлцикий. — Это может произойти в том случае, если более пострадавшие и более бедные страны, ссылаясь на европейскую солидарность, будут требовать от Германии нести дополнительные расходы».

При таком раскладе, как пояснил Кагарлицкий, именно Германия может стать источником проблем для ЕС.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, валовый внутренний продукт (ВВП) Германии в 2020 году может снизиться на 6,3% по сравнению с прошлым годом.