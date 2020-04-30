Москва, , 16:09 — REGNUM Между ЕС, Германией и Италией обнаружились совершенно неразрешимые противоречия, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 30 апреля корреспонденту ИА REGNUM. По его мнению, проблема, с которой столкнулась Италия, связана не с тем, что ей не оказали нужной медицинской помощи. Главные причины катастрофы были связаны с развалом системы здравоохранения.

«Теперь же проблема в том, кто будет финансировать восстановление экономики Италии после того, как она рухнула, — сказал Кагарлицкий. — По этому вопросу между ЕС, Германией и Италией обнаружились совершенно неразрешимые противоречия. Италия требует в соответствии с европейскими договорённостями, чтобы восстановление экономики финансировалось через общеевропейские финансовые механизмы. То есть чтобы расходы и ответственность по обеспечению итальянского долга брали на себя все европейские страны. В свою очередь, Германия и европейский Центральный банк настаивают на том, что Италия должна финансировать своё восстановление самостоятельно и за кредиты, которые она будет брать на восстановление экономики, платить самостоятельно».

Как пояснил эксперт, это фактически равнозначно требованию выхода Италии из зоны евро, так как оставаться в зоне евро и одновременно брать на себя такую нагрузку, не имея права печатать деньги самостоятельно, в принципе невозможно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2020 года ВВП Италии снизился на 4,8% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и на 4,7% в сравнении с предыдущим кварталом.

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