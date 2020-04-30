Москва, , 16:05 — REGNUM Коронавирус выявил целый ряд проблем Европейского союза, которые никуда не денутся после завершения пандемии, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 30 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, который сказал, что все разговоры о возможном «конце ЕС» не имеют под собой оснований.

«Я думаю, что ссылки на пандемию как на причину краха ЕС преждевременны, но не потому что с ЕС всё хорошо, а потому что главная проблема лежит в совсем другой плоскости, — сказал Кагарлицкий. — Действительно, история с пандемией — это важный и знаковый эпизод, но всё-таки эпизод. Он скорее просто выявил целый ряд проблем, которые на самом деле не уйдут и никуда не денутся после завершения пандемии. Проблема не в том, как действовал ЕС и как он должен был действовать во время пандемии».

Как пояснил социолог, проблема в том, как ЕС будет решать вопрос о преодолении долгосрочных последствий пандемии на фоне глобального экономического кризиса и разрушения мировых экономических связей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Боррель заявил, что вызванный коронавирусом кризис в Евросоюзе может быть сильнее кризиса 2009 года, однако все разговоры о возможном «конце ЕС» не имеют под собой оснований.

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