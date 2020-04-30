Москва, 30 апреля 2020, 16:05 — REGNUM Коронавирус выявил целый ряд проблем Европейского союза, которые никуда не денутся после завершения пандемии, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 30 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, который сказал, что все разговоры о возможном «конце ЕС» не имеют под собой оснований.
Как пояснил социолог, проблема в том, как ЕС будет решать вопрос о преодолении долгосрочных последствий пандемии на фоне глобального экономического кризиса и разрушения мировых экономических связей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Боррель заявил, что вызванный коронавирусом кризис в Евросоюзе может быть сильнее кризиса 2009 года, однако все разговоры о возможном «конце ЕС» не имеют под собой оснований.
Читайте ранее в этом сюжете: Боррель оценил вероятность распада Евросоюза из-за пандемии